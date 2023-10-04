Cucina d’autunno: le migliori ricette per stuzzicare il palato di tutti, dalla zucca ai funghi

Scopri la verdura autunnale e tutte le ricette per sfruttarla al meglio: sbizzarrisciti con piatti sfiziosi e sani.

L’autunno ormai è inoltrato, le giornate si accorciano e le temperature sono in calo i cambiamenti tipici della stagione stanno arrivando e oltre al clima cambia anche ciò che portiamo sulle nostre tavole. La varietà di frutta e verdura che possiamo trovare in questa stagione è abbondante rispetto all’estate, infatti c’è molta più scelta.

Che consumare frutta e verdura di stagione sia un toccasana per la nostra salute ormai è risaputo. Se alcuni cibi ci vengono offerti in determinati periodi dell’anno, significa che il nostro corpo in quel momento ha bisogno di quegli alimenti. Oltre ad essere sana la frutta e la verdura di stagione è anche molto più buona, si tratta infatti di sapori freschi con un ottimo sapore. Il consiglio è quello di prediligere sempre l’acquisto locale, le verdure saranno più buone, l’impatto ambientale minore e inoltre sosterremo le piccole aziende agricole.

Verdura autunnale, le idee per preparare le migliori ricette

Tra le verdure che possiamo iniziare a ritrovare in autunno, ci sono i broccoli che tendono infatti a maturare tra settembre ed ottobre, ricchi di vitamine e minerali sono ottimi se cotti al vapore così da godere appieno di tutte le loro proprietà. Tuttavia è possibile realizzare un’ottima pasta col brocco o delle polpette vegetali.

Stesso discorso vale per il cavolfiore ricco di antiossidanti fondamentali per contrastare i radicali liberi, è un contorno gustoso, ottimo anche se cotto al forno. Il cavolo nero ha pochissime calorie ma molti nutrienti, oltre che per preparare ottime zuppe, possiamo utilizzarlo per realizzare uno snack sano. Le chips di cavolo nero infatti cotte al forno sono buonissime e rappresentano un’ottima alternativa alle classiche patatine tradizionali. Il finocchio è perfetto anche quando siamo di corsa, infatti si presta alla preparazione di insalate e può essere mangiato anche il crudo.

Preparando la classica insalata con arance, finocchi e olive faremo il carico di nutrienti e depureremo l’organismo. Un altro prodotto che ci offre l’autunno è il radicchio, con il suo gusto amarognolo è ottimo per preparare il risotto e si sposa benissimo con il formaggio, ricco di calcio e fosforo ha una buona quantità di fibre, provate il risotto radicchio, porcini, gorgonzola e noci. Non potrebbe essere autunno se non ci fosse la zucca, con il suo sapore dolce si presta alla preparazione di svariate ricette gustose.

Possiamo infatti utilizzarla per fare una vellutata nelle serate più fredde, ma può essere anche un ottimo ingrediente per preparare una torta salata o per condire la pasta. Uno dei piatti più buoni con la zucca è sicuramente il risotto che assumerà un aspetto super cremoso, sono inoltre ottimi gli gnocchi alla zucca. L’autunno offre dunque una varietà incredibile di verdure con cui preparare ottime ricette sane e gustose, dovete solo mettervi in cucina e far lavorare la fantasia.